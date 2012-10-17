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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 14:18 BJT

〔日本股市〕日经指数上涨1.2%至一周收盘高点,因日圆走软且财报亮丽

路透东京10月17日电---日本股市日经指数周三上涨1.2%,因日圆兑欧元和美元跌至一个月低点,且投资人对企业获利的忧虑缓解,该忧虑在上周拖累大盘.

日经指数.N225收高105.24点至8,806.55点,为10月5日以来最高收位.东证股价指数.TOPX升1%至739.79点.(完)

--编译 王冠中;审校 戴素萍

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