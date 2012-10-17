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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 14:17 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:利差交易当道

0559 GMT

* 美元/欧元报1.30990,上涨0.35%;美元/日圆报78.650,下跌0.29%;澳元/日圆报81.12,上涨0.11%.

* 澳元/美元上涨0.4%,接近日高,美元在亚洲盘表现落后

* 股市走强,资金流入增加,推低美元/日圆以外的亚币

* 欧元/美元守住盘初涨幅,关注9月17日高位1.31729

* IFR欧洲市场开盘请点击:(link.reuters.com/raj43t)

--编译 李婷仪; 审校 高琦

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