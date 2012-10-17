〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元触及五个月高位,部分利好消息支撑欧元

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透苏黎世10月17日电---瑞郎兑美元周三触及五个月高点,追随欧元走强.因市场传言称德国可能向西班牙提供临时信贷额度,此消息提振了欧元.
此外,欧元亦受惠于评级机构穆迪维持西班牙的投资级主权评等,市场原本担心西班牙评级会被打入垃圾级.
强劲的美国经济数据支撑了风险胃纳,令避险性质的美元表现落后,但较佳的经济数据可能不利于美联储更进一步放松政策的预期,这可能对美元构成长期支持.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。