〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元触及五个月高位,部分利好消息支撑欧元

路透苏黎世10月17日电---瑞郎兑美元周三触及五个月高点,追随欧元走强.因市场传言称德国可能向西班牙提供临时信贷额度,此消息提振了欧元.

此外,欧元亦受惠于评级机构穆迪维持西班牙的投资级主权评等,市场原本担心西班牙评级会被打入垃圾级.