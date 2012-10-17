版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 17日 星期三 14:49 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元触及五个月高位,部分利好消息支撑欧元

路透苏黎世10月17日电---瑞郎兑美元周三触及五个月高点,追随欧元走强.因市场传言称德国可能向西班牙提供临时信贷额度,此消息提振了欧元.

此外,欧元亦受惠于评级机构穆迪维持西班牙的投资级主权评等,市场原本担心西班牙评级会被打入垃圾级.

强劲的美国经济数据支撑了风险胃纳,令避险性质的美元表现落后,但较佳的经济数据可能不利于美联储更进一步放松政策的预期,这可能对美元构成长期支持.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐