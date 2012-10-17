〔英国个股〕苏格兰皇家银行将在周四退出资产保护计划

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦10月17日电---政府支持的苏格兰皇家银行周三证实,在支付所要求的溢价并将资产缩减63%至约1,050亿英镑后,本周将退出英国政府的资产保护计划.
苏格兰皇家银行在2008年接受纾困后,已支付约25亿英镑,参加这个特别设计的保险计划,该计划对其近3,000亿英镑有毒资产的潜在损失设限.
该行并付给英国财政部约15亿英镑,以得到流动性支援.
英国金融服务监管局(FSA)已批准苏格兰皇家银行周四退出该计划的决定,但该行将与FSA持续讨论其资本计划,并准备符合巴塞尔III的要求.(完)
--编译 戴素萍;审校 王冠中
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。