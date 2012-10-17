〔英国个股〕苏格兰皇家银行将在周四退出资产保护计划

路透伦敦10月17日电---政府支持的苏格兰皇家银行周三证实,在支付所要求的溢价并将资产缩减63%至约1,050亿英镑后,本周将退出英国政府的资产保护计划.

苏格兰皇家银行在2008年接受纾困后,已支付约25亿英镑,参加这个特别设计的保险计划,该计划对其近3,000亿英镑有毒资产的潜在损失设限.

该行并付给英国财政部约15亿英镑,以得到流动性支援.

英国金融服务监管局(FSA)已批准苏格兰皇家银行周四退出该计划的决定,但该行将与FSA持续讨论其资本计划,并准备符合巴塞尔III的要求.(完)