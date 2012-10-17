路透伦敦10月17日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

瑞银:

欧元/美元:若升破1.3072美元,将引发加速回升至1.3172.支撑位在1.2891及1.2802.

美元/日圆:阻力在79.22/66.支撑在78.27及77.95.

美元/瑞郎:若跌落0.9239,则有扩大空头走势跌至0.9104瑞郎的危险.阻力在0.9372/0.9438.

欧元/英镑:升破0.8115/31英镑,将有利中长线升向0.8169及更多上档空间.支撑位在0.8023.

英镑/美元:阻力在1.6143/82美元,若升破此处,将是利多发展.支撑在1.6019及1.5977.

欧元/日圆:有测试103.91阻力的风险.

欧元/瑞郎:阻力在1.2144及1.2185瑞郎.支撑在1.2035及1.2000瑞郎.

纽约 当日 今年来 2011年

0653GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3110 1.3052 +0.44 +1.27 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.73 78.86 -0.16 +2.33 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 103.24 103.13 +0.11 +3.69 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9229 0.9260 -0.33 -1.57 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6138 1.6110 +0.17 +3.88 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9858 0.9864 -0.06 -3.29 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0317 1.0270 +0.46 +0.90 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8174 0.8138 +0.44 +5.01 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 81.200 81.040 +0.20 +3.26 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.360 64.230 +0.20 +7.57 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 127.07 127.13 -0.05 +6.31 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2608 1.2604 +0.03 -3.95 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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