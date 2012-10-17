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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 15:09 BJT

《汇市简讯》欧元/美元多头占上风,有望重试9月高点

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* 穆迪确认西班牙评级(展望为负面),欧元走高

* 1.3100支撑增强,因有宏观/杠杆帐户的需求

* 回落至1.3100下方,随即有主权买家低接

* 技术面看多,料重新测试9月高点1.3169/72、5月3日高位1.3180 (完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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