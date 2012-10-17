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货币新闻 | 2012年 10月 17日 星期三 15:30 BJT

〔欧元债市〕西班牙10年期公债收益率跌至4月初以来最低

路透伦敦10月17日电---西班牙10年期公债收益率周三跌至4月初以来最低位,此前评级机构穆迪将该国债信评级确认在投资级.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB下跌24个基点至5.57%,两年期公债收益率ES2YT=TWEB亦跌至2.98%.

意大利公债收益率也随之下跌,10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB降10个基点至4.84%,为3月中旬以来最低.(完)

--编译 艾茂林;审校 侯向明

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