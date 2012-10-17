〔欧元债市〕西班牙10年期公债收益率跌至4月初以来最低

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦10月17日电---西班牙10年期公债收益率周三跌至4月初以来最低位,此前评级机构穆迪将该国债信评级确认在投资级.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB下跌24个基点至5.57%,两年期公债收益率ES2YT=TWEB亦跌至2.98%.
意大利公债收益率也随之下跌,10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB降10个基点至4.84%,为3月中旬以来最低.(完)
--编译 艾茂林;审校 侯向明
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。