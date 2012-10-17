〔路透基点〕怡球金属资源再生1.50亿美元三年期贷款案细节出炉--RLPC

路透香港10月17日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,上海上市公司怡球金属资源再生(中国)由中国信托商银牵头的三年期1.50亿美元境外循环贷款案条款细节出炉.

这项循环贷款将透过在萨摩亚注册的特殊目的机构(SPV)Harmony Group Ltd来借入,贷款案包括A部分1亿美元,由怡球金属资源再生(中国)提供担保;另外的B部分5,000万美元由担保信用状提供担保.贷款规模可增减20%.

A部分贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码275基点,B部分为较Libor加码180基点.

银行受邀以下列四个档次参贷:

承贷2,700万美元或更多者获牵头行头衔,以及先付费用65基点;

承贷2,100万-2,690万美元者为迁头行,可获先付费用52.5个基点;

承贷1,500万-2,090万美元者为经理行,获先付费用40基点;

承贷1,050万-1,490万美元者为一般参贷行,获先付费用30基点.

A部分贷款将从第24个月起透过三期每半年不等额偿还而开始减少,三次偿还比例分别是25%、25%、50%.A部分贷款若动用低于70%,有30基点的承诺费.

取得融资将做为营运资本.

昨天已举行过一场银行会议.

借款人是中国最大的再生铝业者之一.(完)