〔路透基点〕怡球金属资源再生1.50亿美元三年期贷款案细节出炉--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港10月17日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,上海上市公司怡球金属资源再生(中国)由中国信托商银牵头的三年期1.50亿美元境外循环贷款案条款细节出炉.
这项循环贷款将透过在萨摩亚注册的特殊目的机构(SPV)Harmony Group Ltd来借入,贷款案包括A部分1亿美元,由怡球金属资源再生(中国)提供担保;另外的B部分5,000万美元由担保信用状提供担保.贷款规模可增减20%.
A部分贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码275基点,B部分为较Libor加码180基点.
银行受邀以下列四个档次参贷:
承贷2,700万美元或更多者获牵头行头衔,以及先付费用65基点;
承贷2,100万-2,690万美元者为迁头行,可获先付费用52.5个基点;
承贷1,500万-2,090万美元者为经理行,获先付费用40基点;
承贷1,050万-1,490万美元者为一般参贷行,获先付费用30基点.
A部分贷款将从第24个月起透过三期每半年不等额偿还而开始减少,三次偿还比例分别是25%、25%、50%.A部分贷款若动用低于70%,有30基点的承诺费.
取得融资将做为营运资本.
昨天已举行过一场银行会议.
借款人是中国最大的再生铝业者之一.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。