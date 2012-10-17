〔台湾债市〕101/9殖利率微幅收低,市场资金充沛压抑上档空间

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北10月17日电---台湾10年券101/9殖利率周三微幅收低.交易员指出,近期市场资金宽松,加上因台币升值的外资汇入资金转进短券的钱蛮多,令殖利率稍微往上扬升就吸引逢高买盘进场,料101/9殖利率将维持低档狭幅区间盘整.
交易商认为,台债殖利率今天随台股指数开高走低,但101/9殖利率些微翻扬,就会引来买盘进场,近期资金面充沛压抑台债殖利率上档空间,然101/9殖利率仍处于历史低档区,令追低的买盘意愿明显降温,料明天101/9殖利率区间将在1.13%-1.16%.
"短线资金偏多,筹码又稳定,殖利率持续低档盘整."一公营行库交易员说.
目前货币市场资金宽松,公债10天期附买回(RP)利率周三大致平稳,但资金若续充裕,短期内仍有向区间低位靠拢的趋势.[ID:nST0565429]
台湾加权股价指数.TWII周三开高破7,500点,但终场以小跌0.09%作收,报7,464.40点,未能延续昨天反弹力道.
此外,中国周四将公布三季度GDP将为台债后势投下变数.路透综合26家机构预测中值结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.中国上半年经济成长率为7.8%.[ID:nSB2038505]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/9 A01109=TWO -0.25 1.1395 1.1390-1.1480 200.00
5 101/6 A01106=TWO -0.15 0.8795 0.8775-0.8850 16.50
美国公债价格周二第二个交易日下滑,因高盛(GS.N)公布强劲的业绩,且有关欧盟援助西班牙的传闻刺激投资人的风险意愿,带动股市上扬,打压美国公债的避险吸引力.指标10年期公债价格US10YT=RR回落17/32,收益率报1.73%,高于周一尾盘的1.67%.30年期公债价格US30YT=RR跌1-15/32,收益率报2.92%,周一尾盘报2.85%. [US/NCN]
银行交易员认为,近期国际盘干扰因素以美国11月6日举行的总统大选影响居多,尤甚于欧债危机的新进展,市场忧心此次美国总统选举将影响美国后续的货币政策走向,对于欧盟领导人峰会则不会抱着太大期待.
"毕竟欧盟都是说的多、做的少,所以大家不会有所预期."她说.
票券交易员表示,在美国总统大选前,美国股市表现将受到正面激励,增强投资人风险偏好,可能影响美债殖利率缓步往上攀高,届时台债殖利率将有机会反弹.
但上述交易员称,"(台债)多方不会一次攻克未果就罢手,预期短线仍有机会来回测试历史低位."
年期 期别 收盘价
30 101/8 A01108=TWO 没有成交
20 101/7 A01107=TWO 没有成交
10 101/9 A01109=TWO 1.1395
5 101/6 A01106=TWO 0.8795
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。