〔台湾债市〕101/9殖利率微幅收低,市场资金充沛压抑上档空间

路透台北10月17日电---台湾10年券101/9殖利率周三微幅收低.交易员指出,近期市场资金宽松,加上因台币升值的外资汇入资金转进短券的钱蛮多,令殖利率稍微往上扬升就吸引逢高买盘进场,料101/9殖利率将维持低档狭幅区间盘整.

交易商认为,台债殖利率今天随台股指数开高走低,但101/9殖利率些微翻扬,就会引来买盘进场,近期资金面充沛压抑台债殖利率上档空间,然101/9殖利率仍处于历史低档区,令追低的买盘意愿明显降温,料明天101/9殖利率区间将在1.13%-1.16%.

"短线资金偏多,筹码又稳定,殖利率持续低档盘整."一公营行库交易员说.

目前货币市场资金宽松,公债10天期附买回(RP)利率周三大致平稳,但资金若续充裕,短期内仍有向区间低位靠拢的趋势.[ID:nST0565429]

台湾加权股价指数.TWII周三开高破7,500点,但终场以小跌0.09%作收,报7,464.40点,未能延续昨天反弹力道.

此外,中国周四将公布三季度GDP将为台债后势投下变数.路透综合26家机构预测中值结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.中国上半年经济成长率为7.8%.[ID:nSB2038505]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.25 1.1395 1.1390-1.1480 200.00

5 101/6 A01106=TWO -0.15 0.8795 0.8775-0.8850 16.50

美国公债价格周二第二个交易日下滑,因高盛(GS.N)公布强劲的业绩,且有关欧盟援助西班牙的传闻刺激投资人的风险意愿,带动股市上扬,打压美国公债的避险吸引力.指标10年期公债价格US10YT=RR回落17/32,收益率报1.73%,高于周一尾盘的1.67%.30年期公债价格US30YT=RR跌1-15/32,收益率报2.92%,周一尾盘报2.85%. [US/NCN]

银行交易员认为,近期国际盘干扰因素以美国11月6日举行的总统大选影响居多,尤甚于欧债危机的新进展,市场忧心此次美国总统选举将影响美国后续的货币政策走向,对于欧盟领导人峰会则不会抱着太大期待.

"毕竟欧盟都是说的多、做的少,所以大家不会有所预期."她说.

票券交易员表示,在美国总统大选前,美国股市表现将受到正面激励,增强投资人风险偏好,可能影响美债殖利率缓步往上攀高,届时台债殖利率将有机会反弹.

但上述交易员称,"(台债)多方不会一次攻克未果就罢手,预期短线仍有机会来回测试历史低位."

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1395

5 101/6 A01106=TWO 0.8795

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)