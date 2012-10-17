〔英国金融市场〕英镑触日高但英国公债期货续跌,受英国就业数据影响

路透伦敦10月17日电---英镑兑美元周三升至日高,而英国公债期货走低,因英国就业数据好于预期.[ID:nST0565479]

英镑兑美元GBP=D4自数据公布前的约1.6128美元涨至1.6157美元,为一周多高位.

12月英国公债期货FLGZ2在数据公布后扩大跌势,至一个月新低118.90.

同时公布的英国央行显示,对于是否需要购买更多英国公债、以及该做法是否非常有助于经济,决策者的看法存在分歧.[ID:nST0565487](完)

--编译 许娜; 审校 高琦

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