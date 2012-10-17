〔日本经济〕政府将在11月底前就经济刺激举措做出决定--内阁官房长官

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透东京10月17日电---日本内阁官房长官藤村修周三表示,日本首相野田佳彦当日指示内阁制定旨在迅速刺激经济并终结通缩的经济举措.
藤村修称,首相是在内阁特别会议上做出此指示的,并称将在11月底前就这些经济举措做出决定,并迅速落实.
藤村修还称,政府将迅速考虑经济措施的规模及内容,并补充道,政府还将考虑在本月底前在年度预算案中为迫切需要采取的措施留出资金.(完)
--编译 许娜;审校 丁琦
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。