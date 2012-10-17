〔日本经济〕政府将在11月底前就经济刺激举措做出决定--内阁官房长官

藤村修称,首相是在内阁特别会议上做出此指示的,并称将在11月底前就这些经济举措做出决定,并迅速落实.

藤村修还称,政府将迅速考虑经济措施的规模及内容,并补充道,政府还将考虑在本月底前在年度预算案中为迫切需要采取的措施留出资金.(完)