版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 17日 星期三 17:32 BJT

〔日本经济〕经济财政大臣称,刺激经济措施将包括解决强势日圆问题

路透东京10月17日电---日本经济财政大臣前原诚司周三表示,政府将解决强势日圆问题,但也会考虑利用强势日圆以刺激经济.

前原诚司并称,政策措施必须无缝接轨,以结束通缩及重振经济,但政府目前并未考虑额外发行赤字融通债券来资助经济刺激措施.

日本内阁官房长官藤村修周三表示,日本首相野田佳彦当日指示内阁汇整旨在刺激经济并迅速终结通缩的经济举措.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐