〔日本经济〕经济财政大臣称,刺激经济措施将包括解决强势日圆问题

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透东京10月17日电---日本经济财政大臣前原诚司周三表示,政府将解决强势日圆问题,但也会考虑利用强势日圆以刺激经济.
前原诚司并称,政策措施必须无缝接轨,以结束通缩及重振经济,但政府目前并未考虑额外发行赤字融通债券来资助经济刺激措施.
日本内阁官房长官藤村修周三表示,日本首相野田佳彦当日指示内阁汇整旨在刺激经济并迅速终结通缩的经济举措.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。