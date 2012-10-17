〔欧洲金融〕德国高层官员称,要由西班牙决定是否寻求援助

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透柏林10月17日电---一位不具名的德国高层官员周三表示:
* 不预期本周欧盟峰会对欧洲经济暨货币联盟的未来作出任何具体决定
* 不预期欧盟峰会对银行业联盟作出决定,这是财长的工作
* 可以预见如果有国家预算违反欧盟规定,将采取中央式干预
* 要由西班牙决定是否寻求援助
* 西班牙正朝着改革的正确路线,德国支持西班牙政府的努力
* 欧盟6月峰会声明很明确,在有效银行监管到位之前,ESM不得直接援助银行.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。