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货币新闻 | 2012年 10月 17日 星期三 17:41 BJT

〔欧洲金融〕德国高层官员称,要由西班牙决定是否寻求援助

路透柏林10月17日电---一位不具名的德国高层官员周三表示:

* 不预期本周欧盟峰会对欧洲经济暨货币联盟的未来作出任何具体决定

* 不预期欧盟峰会对银行业联盟作出决定,这是财长的工作

* 可以预见如果有国家预算违反欧盟规定,将采取中央式干预

* 要由西班牙决定是否寻求援助

* 西班牙正朝着改革的正确路线,德国支持西班牙政府的努力

* 欧盟6月峰会声明很明确,在有效银行监管到位之前,ESM不得直接援助银行.(完)

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