〔两岸金融〕台湾金管会指将开放商银申请大陆QFII资格,约12家符合条件

路透台北10月17日电---台湾金融监督管理委员会银行局局长桂先农周三表示,将于10月31日两岸货币清算协议生效后开放台湾商业银行申请大陆境外合格机构投资者(QFII)资格,估计将有12家银行符合申请QFII的资格.

金管会表示,根据大陆QFII申请条件,台湾商银将有12家符合,包括兆丰金控(2886.TW)旗下的兆丰银、台湾银行、华南金控(2880.TW)旗下的华南银行、第一金控(2892.TW)旗下的一银、彰化银行(2801.TW)、合库金控(5880.TW)旗下的合库银、国泰金控(2882.TW)旗下的国泰世华银行、中信金控(2891.TW)旗下的中信银、富邦金控(2881.TW)旗下的台北富邦银、玉山金控(2884.TW)旗下的玉山银、台新金控(2887.TW)旗下的台新银、新光金控(2888.TW)旗下的新光银.

国泰金控总经理李长庚对路透说,"银行有机会就会去申请,因人民币基金将有很大的需求."

目前台湾已开放寿险及投信申请大陆QFII资格,此次为因应人民币业务开放需求,金管会同意在两岸货币清算协议生效的同时也开放银行申请QFII资格.

台湾央行及中国央行在今年8月底已宣布两岸签署货币清算机制MOU,将"两岸经贸活动"纳入清算范围,将于60天内生效.

金管会指出,目前大陆已放宽银行QFII申请条件,主要条件包含经营银行业务10年以上、一级资本不少于3亿美元、证券资产规模达50亿美元.

台湾资产第二大的寿险公司--南山人寿也于今年8月间取得QFII额度2亿美元,南山人寿财务长许妙静表示,目前仍在进行准备作业,对今年收益率影响不大.

稍早之前一位知情消息人士指出,台湾资产第一大的寿险公司--国泰人寿目前有1.5亿美元的QFII额度,研拟在额度用完后,再申请逾3亿美元的QFII额度.[ID:nST0563679]

至于新光人寿也于今年2月间取得1亿美元的QFII额度.

此外,台湾投信取得QFII资格包括富邦、群益、宝来、复华、国泰等,取得额度均为1亿美元.(完)