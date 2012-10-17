〔台湾货币市场〕钱满为患令短率趋跌,短天期短票跌破0.8%的二个月低位(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 资金满满令银行急寻销钱管道
* 短率稳中有走跌压力
* 短天期短票跌破0.80的二个月低位
记者 高洁如
路透台北10月17日电---台湾银行间短率周三稳中略有趋跌压力.银行间资金水位满溢,央行的冲销力道又不足,让短率面临趋跌压力.
交易员表示,资金水位愈来愈高,银行可消化资金的管道又不够,市场需求不足,让消化资金的压力愈来愈大.短天期短票已跌破0.8%的整数关卡--这是过去二个月短票利率的区间低位.
"钱像山一样...真的好多,"一家票券商交易员表示.
也有银行交易员表示,央行冲销的力道不足,近期银行准备数字快速累积,多钱的银行愈来愈多,让消化资金的压力愈形升高.
近二个月前,台湾央行当周周末时存单发行余额达到6兆7,238.7亿台币的高位,随后一路向下.即使是步入10月新的提存期之后,央行也未将例行的三种天期存单的冲销金额扩大,以10月12日周末时的存单金额6兆6,171.8亿台币来看,已创下近四个月来的低位.
6月22日当周周末的存单发行余额是6兆(万亿)6,080.7亿台币.
有交易员指出,央行刻意营造市场的宽松气氛,银行间投资管道也只有这些,最多是由放款单位多出把力,其他的银行也无能为力,只能"顺其自然".
在此情况下,他们表示,拆款方面不排除利率区间高位可能因各方乐于拆予票券商而走低,短票利率的区间下方铁板--0.8%也有跌破的趋势.
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.388%,上日收在0.385%;区间落在0.295-0.54%,上日在0.295-0.52%.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.55%,上日亦同.
**二周短票跌破0.80%铁板**
短票方面,交易员指出,银行的买票意愿升高,但市场上的票源实在很少,权衡之下只能减少与银行承做短票的金额,或者先行调降短天期的利率.
"今天一听到有人可以做0.79%,我们马上全面压(利率),"一位大型票券商交易员表示.
她也说,短票利率能跌破0.80%这个区间下缘铁板也实在意外,原本以为最多是期初钱很多时才会有这个情况,这也显见银行消化资金的压力沈重.
银行间10余天的短票利率成交在0.79%;30天左右短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,长天期短票区间同上日.
台湾央行今日共发行3,455.1亿台币存单,若相较存单到期金额3,497亿,存单发行余额减41.9亿.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期金额总计为1兆(万亿)2,177.5亿台币,本周余日存单到期分别为:周四498亿、周五3,421亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周三超额准备为145亿台币;累计超额准备为994亿台币,加计前期1%的超额准备为2,074亿台币.
**公债RP利率平稳**
公债10天期附买回(RP)利率则大致平稳,但资金若续充裕,短期内仍有向区间低位靠拢的趋势.
一位大型证券商交易员表示,不论是投信、银行的资金都很多,找钱相当容易.不少有消化资金压力的银行宁愿以低利率找券,这也使得短率有向下走低的压力.
"大家最想问的是:市场谁在缺钱?"一位大型证券商交易员表示.
她也说,市场上不论是公债抑或是公司债的券源都很缺乏.以往公司债交割还算是紧缩因素,但近年来都已不太构成紧缩的影响,可见市场的资金不虞匮乏.
交易员也说,央行严密监控的"隔夜拆款"利率虽大致持稳,但若将时间拉长来看,仍有略微向下的趋势,不排除这将带动短率微幅趋跌.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%.大致同于上日.
今日有农业金库50亿台币金融债交割,周五也有台新银行56亿台币次顺位金融债.(完)
--审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。