(重温稿)〔台湾货币市场〕钱满为患令短率趋跌,短天期短票跌破0.8%的二个月低位

* 资金满满令银行急寻销钱管道

* 短率稳中有走跌压力

* 短天期短票跌破0.80的二个月低位

记者 高洁如

路透台北10月17日电---台湾银行间短率周三稳中略有趋跌压力.银行间资金水位满溢,央行的冲销力道又不足,让短率面临趋跌压力.

交易员表示,资金水位愈来愈高,银行可消化资金的管道又不够,市场需求不足,让消化资金的压力愈来愈大.短天期短票已跌破0.8%的整数关卡--这是过去二个月短票利率的区间低位.

"钱像山一样...真的好多,"一家票券商交易员表示.

也有银行交易员表示,央行冲销的力道不足,近期银行准备数字快速累积,多钱的银行愈来愈多,让消化资金的压力愈形升高.

近二个月前,台湾央行当周周末时存单发行余额达到6兆7,238.7亿台币的高位,随后一路向下.即使是步入10月新的提存期之后,央行也未将例行的三种天期存单的冲销金额扩大,以10月12日周末时的存单金额6兆6,171.8亿台币来看,已创下近四个月来的低位.

6月22日当周周末的存单发行余额是6兆(万亿)6,080.7亿台币.

有交易员指出,央行刻意营造市场的宽松气氛,银行间投资管道也只有这些,最多是由放款单位多出把力,其他的银行也无能为力,只能"顺其自然".

在此情况下,他们表示,拆款方面不排除利率区间高位可能因各方乐于拆予票券商而走低,短票利率的区间下方铁板--0.8%也有跌破的趋势.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.388%,上日收在0.385%;区间落在0.295-0.54%,上日在0.295-0.52%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.55%,上日亦同.

**二周短票跌破0.80%铁板**

短票方面,交易员指出,银行的买票意愿升高,但市场上的票源实在很少,权衡之下只能减少与银行承做短票的金额,或者先行调降短天期的利率.

"今天一听到有人可以做0.79%,我们马上全面压(利率),"一位大型票券商交易员表示.

她也说,短票利率能跌破0.80%这个区间下缘铁板也实在意外,原本以为最多是期初钱很多时才会有这个情况,这也显见银行消化资金的压力沈重.

银行间10余天的短票利率成交在0.79%;30天左右短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,长天期短票区间同上日.

台湾央行今日共发行3,455.1亿台币存单,若相较存单到期金额3,497亿,存单发行余额减41.9亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期金额总计为1兆(万亿)2,177.5亿台币,本周余日存单到期分别为:周四498亿、周五3,421亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周三超额准备为145亿台币;累计超额准备为994亿台币,加计前期1%的超额准备为2,074亿台币.

**公债RP利率平稳**

公债10天期附买回(RP)利率则大致平稳,但资金若续充裕,短期内仍有向区间低位靠拢的趋势.

一位大型证券商交易员表示,不论是投信、银行的资金都很多,找钱相当容易.不少有消化资金压力的银行宁愿以低利率找券,这也使得短率有向下走低的压力.

"大家最想问的是:市场谁在缺钱?"一位大型证券商交易员表示.

她也说,市场上不论是公债抑或是公司债的券源都很缺乏.以往公司债交割还算是紧缩因素,但近年来都已不太构成紧缩的影响,可见市场的资金不虞匮乏.

交易员也说,央行严密监控的"隔夜拆款"利率虽大致持稳,但若将时间拉长来看,仍有略微向下的趋势,不排除这将带动短率微幅趋跌.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%.大致同于上日.

今日有农业金库50亿台币金融债交割,周五也有台新银行56亿台币次顺位金融债.(完)