美国与加拿大经济指标预测--10月18日-10月25日****

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透10月18日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月15日当周-------------------------------
10月18日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月13日当周 36.5 33.9
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.4
续请失业金人数(万人) 10月6日当周 328 327.3
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 +0.1% -0.6%
1400 美国领先指标 9月 +0.2% -0.1%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 正1.0 负1.9
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比 9月 -- 0.84
10月19日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.2%
(较上年同期) +1.3% +1.2%
加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.3%
(较上年同期) +1.5% +1.6%
1400 美国成屋销售(万户) 9月 475 482
(变动率) -2.5% +7.8%
1430 美国ECRI一周领先指标 10月12日当周 -- 127.7
----------------------------------10月22日当周-------------------------------
10月22日(一)
暂无重要经济数据公布.
10月23日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月20日当周 -- 持平
1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 -- +0.7%
扣除汽车零售销售(较前月) -- +0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月20日当周 -- +1.8%
1300 加拿大央行利率决议 10月 -- 1.00
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -- 正4
-- 美国联邦公开市场委员会(FOMC)展开两日政策会议
10月24日(三)
1100 美国抵押贷款指数 10月19日当周 -- 964.0
再融资指数 -- 5,452.9
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月 52.0 51.1
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 8月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +3.7%
1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 38.0 37.3
1815 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 -- 0-0.25%
10月25日(四)
1230 美国耐久财(耐用品)订单 9月 +5.7% -13.2%
扣除运输的耐久财订单 +0.6% -1.6%
扣除国防的耐久财订单 +2.0% -12.4%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% +1.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月20日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 10月13日当周 -- --
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 9月 -- 94.1
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 9月 +1.8% -2.6%
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 10月 -- 正2
-- 美国建筑许可(万户) 9月 -- --(完)
--整理 戴素萍;审校 孙茉莉
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