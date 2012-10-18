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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 08:30 BJT

《台湾报摘》--工商时报10月18日

* 头版头条:

--台湾行政院已开会研究劳保年金改革方案.据悉,现行给付标准采"最高60个月投保薪资"计算,劳委会建议改以"终身平均投保薪资"计算,会中也研拟将60个月平均投保薪资再拉长,由于部分劳工退休给付可能缩水,方案尚未拍板,原本行政院会今日拟提出的劳保条例修正草案已决议暂缓.

* 其他:

--台开(2841.TW)董事长邱复生昨日以国民党中常委身份,在国民党中常会中提案,建议政院修法,让人民薪水随物价上涨调整,直接让人民"有感"政府振兴经济魄力.

--两岸金融高层对话平台,在中共十八大后,因证券及保险业的启动,而全面建立.中国证监会主席郭树清与保监会主席项俊波,可望在11月下旬后陆续访台,消息人士透露,"11月两岸金融合作的会议将会相当频繁".

--行政院长陈冲表示,未来不但台湾人的钱希望可以留在国内,若发展得好,进一步拓展到非居民理财,即可能开放包括陆客等亚洲华人资金来台投资.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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