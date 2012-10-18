《台湾报摘》--工商时报10月18日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
* 头版头条:
--台湾行政院已开会研究劳保年金改革方案.据悉,现行给付标准采"最高60个月投保薪资"计算,劳委会建议改以"终身平均投保薪资"计算,会中也研拟将60个月平均投保薪资再拉长,由于部分劳工退休给付可能缩水,方案尚未拍板,原本行政院会今日拟提出的劳保条例修正草案已决议暂缓.
* 其他:
--台开(2841.TW)董事长邱复生昨日以国民党中常委身份,在国民党中常会中提案,建议政院修法,让人民薪水随物价上涨调整,直接让人民"有感"政府振兴经济魄力.
--两岸金融高层对话平台,在中共十八大后,因证券及保险业的启动,而全面建立.中国证监会主席郭树清与保监会主席项俊波,可望在11月下旬后陆续访台,消息人士透露,"11月两岸金融合作的会议将会相当频繁".
--行政院长陈冲表示,未来不但台湾人的钱希望可以留在国内,若发展得好,进一步拓展到非居民理财,即可能开放包括陆客等亚洲华人资金来台投资.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9