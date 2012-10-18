《台湾报摘》--经济日报10月18日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
* 头版头条:
--苹果(AAPL.O)供应链调高代工、零组件价格有望.台湾鸿海(2317.TW)和正崴(2392.TW)高层昨日证实,苹果已充分了解供应链厂商现况,"涨价是趋势",近期苹果供应链个别公司将陆续与苹果谈判涨价幅度.
* 其他:
--股市成交量持续低迷,外资却有迹象逐渐"钱进上柜市场".统计到9月底为止,外资持有上柜股票市值占上柜市场比率已达15.5%,创下新高纪录.
--海基会董事长林中森17日在北京表示,两岸服务贸易商谈正在台北举行,目前仅剩下10项,双方正努力争取年底完成谈判,预计年底前有机会签署协议.
--中国最快下周放宽银行业的合格境外机构投资者(QFII)资格,金管会统计,台湾有12家银行符合资格,金管会将发函放宽国银可投资大陆有价证券.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9