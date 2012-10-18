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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 08:42 BJT

《台湾报摘》--经济日报10月18日

* 头版头条:

--苹果(AAPL.O)供应链调高代工、零组件价格有望.台湾鸿海(2317.TW)和正崴(2392.TW)高层昨日证实,苹果已充分了解供应链厂商现况,"涨价是趋势",近期苹果供应链个别公司将陆续与苹果谈判涨价幅度.

* 其他:

--股市成交量持续低迷,外资却有迹象逐渐"钱进上柜市场".统计到9月底为止,外资持有上柜股票市值占上柜市场比率已达15.5%,创下新高纪录.

--海基会董事长林中森17日在北京表示,两岸服务贸易商谈正在台北举行,目前仅剩下10项,双方正努力争取年底完成谈判,预计年底前有机会签署协议.

--中国最快下周放宽银行业的合格境外机构投资者(QFII)资格,金管会统计,台湾有12家银行符合资格,金管会将发函放宽国银可投资大陆有价证券.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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