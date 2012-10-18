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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 08:46 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆仍可能走升,欧盟峰会为下个风险

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* 欧盟两日峰会于今晚开始,为欧元下一个事件风险

* 目前欧元的涨势可能还有几波,目前的升势有很多令人意外之处

* 欧元/日圆有可能升破9/17高位103.85日圆

* 升势可能扩大至108区域

* 剩余的空头不安,对冲基金可能平仓,今日支撑位在103之前.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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