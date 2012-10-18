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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 08:51 BJT

〔国际油市〕美国原油期货因库存增加而小跌,静待中国经济数据

路透首尔10月18日电---美国原油期货周四下跌,因美国原油库存增加,不过中东紧张情势相关的供应疑虑协助油价守在每桶92美元略上方,投资人静候中国公布国内生产总值(GDP)以了解需求情况.

0019GMT,美国11月原油期货CLc1下跌0.08美元,报每桶92.04美元.上交易日结算价上涨0.03美元,报每桶92.12美元.

布兰特原油期货12月合约LCOc1下跌0.04美元至每桶113.18美元,昨日结算价收低0.78美元至每桶113.22美元.

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