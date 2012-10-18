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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 08:52 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初小升,因美国数据乐观且揣测西班牙将求援

路透首尔10月18日电---韩国韩元兑美元KRW=周四盘初小升,此前美国公布乐观房市数据,且市场揣测西班牙即将求援,缓解了市场对全球经济不确定性的担忧. 0026GMT时,韩元兑美元报1,104.9,周三时收盘报1,105.5. 韩国综合股价指数.KS11小升0.1%,至1,957.67点. 12月三年期公债期货KTBc1跌0.09点至106.07.

0026GMT 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,104.9 1,105.5 日圆/韩元JPYKRW=R 13.9671/745 14.0245/400 韩国公债期货KTBc1* 106.07 106.16 韩国综合股价指数.KS11 1,957.67 1,955.15 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完) --编译 戴素萍;审校 张涛 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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