〔巴西个股〕淡水河谷第三季铁矿石产出同比减少4.5%,因中国需求下滑

* 第三季铁矿石产出为8,390万吨,上年同期为8,790万吨

* 铁矿石价格第三季跌至三年低点

* 第三季镍产出较上年同期下降15.7%

路透里约热内卢10月17日电---全球第二大矿企--巴西淡水河谷(Vale SA)(VALE5.SA)周三称,其第三季铁矿石产出较上年同期减少4.5%,因最大市场中国的需求和价格下滑.

淡水河谷表示,铁矿石产量较第二季增加4.2%.

鉴于中国经济放缓,钢产量锐减,且钢铁制造业者仅利用既有铁矿石库存而不替换库存,使铁矿石价格第三季跌至三年低点.

淡水河谷并指出,第三季镍的产量较上年同期下降15.7%,较前一季减少19.8%,至49,000吨.

淡水河谷预计今年将成为全球最大的镍生产商.

其第三季炼焦煤产出较上年同期激增106.4%;热能煤则增加63.3%.但第三季铜产出下滑20%.(完)