〔巴西个股〕淡水河谷第三季铁矿石产出同比减少4.5%,因中国需求下滑

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月21日
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
* 第三季铁矿石产出为8,390万吨,上年同期为8,790万吨
* 铁矿石价格第三季跌至三年低点
* 第三季镍产出较上年同期下降15.7%
路透里约热内卢10月17日电---全球第二大矿企--巴西淡水河谷(Vale SA)(VALE5.SA)周三称,其第三季铁矿石产出较上年同期减少4.5%,因最大市场中国的需求和价格下滑.
淡水河谷表示,铁矿石产量较第二季增加4.2%.
鉴于中国经济放缓,钢产量锐减,且钢铁制造业者仅利用既有铁矿石库存而不替换库存,使铁矿石价格第三季跌至三年低点.
淡水河谷并指出,第三季镍的产量较上年同期下降15.7%,较前一季减少19.8%,至49,000吨.
淡水河谷预计今年将成为全球最大的镍生产商.
其第三季炼焦煤产出较上年同期激增106.4%;热能煤则增加63.3%.但第三季铜产出下滑20%.(完)
--编译 张若琪;审校 艾茂林
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保