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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 09:41 BJT

〔澳洲数据〕第三季企业状况指数小升,通胀压力温和有放松空间--调查

路透悉尼10月18日电---周四公布的数据显示,第三季澳洲企业状况小幅改善,因利率下调有助于对消费者敏感的行业;同时物价压力不大暗示有很多进一步刺激举措的空间.

澳洲国民银行(NAB)对逾900家企业的调查显示,信心依旧欠缺,且曾经繁荣的矿业也受挫,面临商品价格下滑和全球经济成长放缓的问题.

调查显示,主要的企业状况指数上涨3点至正1,与长期均值一致.衡量销售和获利能力的指数明显改善,但就业意向指数仍疲弱.

"企业活动的改善多数是在倚赖消费者的行业,以及建筑业,后者可能是受惠于地产市场回升,"NAB首席分析师Alan Oster表示.

自去年11月以来,澳洲央行已五度降息,最新一次是在本月稍早,将利率降至三年低位3.25%.金融市场正押注圣诞节前还会再一次降息,明年利率会进一步降至2.5%.

NAB调查显示,通胀压力足够温和,可在必要时采取更多宽松举措.(完)

--编译 戴素萍;审校 王丽鑫

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