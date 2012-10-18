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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 09:53 BJT

〔美国个股〕Sprint将以无需收购的方式取得Clearwire的控制权

路透纽约10月17日电---华尔街日报周三引述知情人士的报导,Sprint Nextel正与Clearwire进行协商,希望在无需收购的情况下取得其控制权.

报导指出,Sprint(S.N)持有ClearwireCLWR.O 48%的股权,正与其他股东协商以得到对该公司的控制权.

这项协商将会让日本软银9984.TO得以使用Clearwire大量的频谱.软银准备买下Sprint七成的股权.(完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

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