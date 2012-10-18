〔表格〕台股外资及陆资卖超7.66亿台币,连六日卖超

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透台北10月18日电---台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超7.66亿台币,已连续第六天卖超,合计卖超金额达259.89亿;上日卖超38.33亿.
三大法人今日合计卖超18.07亿台币,上交易日修正后为卖超37.42亿台币.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
10/18 -7.66 -5.31 -5.10 -18.07
10/17 -38.33 -0.80 +1.71r -37.42r
10/16 -27.94 -2.30r +0.85r -29.39r
10/15 -32.18r -6.46 +5.05r -33.59r
10/12 -62.74r -14.72 +0.13r -77.34r
10/11 -91.04r -12.65 +1.54r -102.15r
10/9 +50.04 -10.91 -6.77r +32.35r
10/8 +16.49 -19.95 -5.19r -8.65r
10/5 -3.79r -1.31r +3.06r -2.04r
10/4 +11.40 -1.85 -3.92r +5.63r
10/3 +24.37r -1.29 -1.44r +21.64r
10/2 +36.01 +3.05 -3.83r +35.23r
10/1 +5.53 -4.37 -5.23r -4.07r
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本月累计 -119.85 -78.87 -19.14 -217.86
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
9月 +586.89 +22.34r -33.56r +575.67r
8月 +920.97r -8.90r +54.84r +966.91r
7月 -470.26r +35.58r +94.04r -340.64r
6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r
5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 林妙容; 审校 黄凯
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9