〔台湾汇市〕台币收跌结束四连升,场中气氛谨慎暂止涨势

* 台湾央行干预发酵仍见美元回补

* 长线美元看来仍偏弱

* 短线29.200偏弱整理

路透台北10月18日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘跌2.3分,结束连续四天走升行情.上日央行干预措施今日午盘前仍见发酵,银行间美元回补及进口商买汇同步打击台币升势,不过欧元、人民币等非美币别仍然持坚,市场预期在谨慎气氛下台币近期在29.200偏弱整理.

汇银人士指出,今日中国经济数据显示年底或能回温,美国房市数据也显得强劲,乐观情绪在亚洲交易时段盘初较为突显,亚股普遍走扬,亚币盘初也走强.但稍后亚洲央行普遍入场干预阻升本币,台湾亦不例外,加上台湾股市今日表现积弱不振,未能反应利多,同样拖累台币表现.

"QE3以来美元偏弱的趋势还没有反转,但是今天场上是比较保守."一外资银行交易员说.

交易员指出,虽然央行干预令场中气氛谨慎,但外资美元空仓并未完全回补,台币在29.24-29.25又见出口商抛汇积极,预料短期不会大幅贬值,只是央行不乐见台币升值过快,令场上追价意愿薄弱,台币在29.2的近期水位恐要再徘徊一阵子.

另一本地银行交易员则认为,台股数日来在7,400-7,500点间来回,成交量低迷不振,今日表现更在亚股中垫底,似难以吸引外资进驻,亦为台币走势埋下隐忧,股汇两个市场观望气氛均挥之不去.

他们认为,台币或在当前水准暂事休息,静待国际资金进一步的行动.29.200-29.250料是明日交投较为集中的区间.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场今日盘中美元/台币一个月期TWD1MNDFOR=折价较为收敛,成交价格亦有走高,均透露台币升势暂止的讯号.

台股.TWII今日收平盘微升0.01%报7,465.41点,外资及陆资也连六天卖超台股,今日卖超金额为7.66亿台币,累计卖超金额达259.89亿.

中国三季度经济同比增速连续第七个季度放缓,但季度环比增速已经在加快,且工业和投资数据也超出预期,凸显经济探底企稳态势,预计四季度经济回升,全年实现7.5%增长目标无忧.[ID:nSB2055705]

新兴亚洲货币周四多数下滑,尽管中国数据支持了中国经济年底回温的看法,市场上见到亚洲各国央行干预阻升国内货币.[EMRG/SGCN]不过人民币CNY=表现强劲,韩元KRW=也连续第六天升值至一年新高.

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.269 29.246 29.180-29.269 29.246 7.57 7.65

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.218 29.183 29.181-29.239 29.182 2.95 3.94

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.080/-0.070

美元/台币六个月期 -0.210/-0.190 -0.235/-0.210

----------------------------------------------------------------------------(完)