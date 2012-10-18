〔英国个股〕渣打杠杆联贷业务主管辞职,因承销印尼贷款失利--消息

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透香港/新加坡10月17日电---渣打银行(STAN.L)杠杆联贷部门的全球主管Peter Kay已辞职,Kay参与安排10亿美元贷款给煤矿商Bumi PlcBUMIP.L印尼籍董事长,但渣打将贷款分销给其他银行的进展不顺.
Bumi董事长Samin Tan利用这笔融资收购该公司股权,但因董事会大股东内斗,股价一落千丈.而最近,Bumi Plc更对印尼子公司涉嫌财务违规行为展开调查.
上述贷款虽有抵押品,降低了渣打的风险.但贷款案迄今仅分销了2.30亿美元,渣打帐上尚有7.70亿美元.
消息人士说,Peter Kay是被渣打逼迫去职.但渣打发言人Valerie Tay说,Kay是为了发展个人兴趣而在9月底辞职.
Kay手机并未回覆去电.Tan尚未对记者以电邮提出的问题做出回覆.
渣打一位高层消息人士说,Kay应该有参与该项贷款案,但提供贷款的决定不是他一个人的责任.按照Bumi Plc股价,这项10亿美元的投资现在仅价值约2.30亿美元.
"授信委员会及执行委员会都批准这笔贷款,"消息人士称."很不幸,现实是...必须有人为此负责.Kay很不满自己被当作替死鬼."
另一位熟知内情的消息人士认为Kay被当成代罪羔羊.这位消息人士说,很容易就会把贷款无法成功分销归咎于联贷团队.
这位消息人士说,虽然Kay应该有参与敲定贷款内容,但是渣打内部对此案也逼得很紧.
这两位不愿具名的消息人士都说Kay是被逼离职的.记者致电渣打银行要求对Kay离职情况做出评论,但尚未获得立即回应.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9