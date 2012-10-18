〔英国个股〕渣打杠杆联贷业务主管辞职,因承销印尼贷款失利--消息

路透香港/新加坡10月17日电---渣打银行(STAN.L)杠杆联贷部门的全球主管Peter Kay已辞职,Kay参与安排10亿美元贷款给煤矿商Bumi PlcBUMIP.L印尼籍董事长,但渣打将贷款分销给其他银行的进展不顺.

Bumi董事长Samin Tan利用这笔融资收购该公司股权,但因董事会大股东内斗,股价一落千丈.而最近,Bumi Plc更对印尼子公司涉嫌财务违规行为展开调查.

上述贷款虽有抵押品,降低了渣打的风险.但贷款案迄今仅分销了2.30亿美元,渣打帐上尚有7.70亿美元.

消息人士说,Peter Kay是被渣打逼迫去职.但渣打发言人Valerie Tay说,Kay是为了发展个人兴趣而在9月底辞职.

Kay手机并未回覆去电.Tan尚未对记者以电邮提出的问题做出回覆.

渣打一位高层消息人士说,Kay应该有参与该项贷款案,但提供贷款的决定不是他一个人的责任.按照Bumi Plc股价,这项10亿美元的投资现在仅价值约2.30亿美元.

"授信委员会及执行委员会都批准这笔贷款,"消息人士称."很不幸,现实是...必须有人为此负责.Kay很不满自己被当作替死鬼."

另一位熟知内情的消息人士认为Kay被当成代罪羔羊.这位消息人士说,很容易就会把贷款无法成功分销归咎于联贷团队.

这位消息人士说,虽然Kay应该有参与敲定贷款内容,但是渣打内部对此案也逼得很紧.

这两位不愿具名的消息人士都说Kay是被逼离职的.记者致电渣打银行要求对Kay离职情况做出评论,但尚未获得立即回应.(完)