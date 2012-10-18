〔全球投资〕私募股权投资公司计划增加对亚洲的投资--安永调查

路透伦敦10月17日电---安永会计师事务所[ERNY.UL]的调查显示,私募股权投资公司正计划在未来一年增加对亚洲的投资,因其希望抢搭其潜在成长列车.

约有83%的受访私募股权投资公司表示,他们计划未来12个月在印尼等新兴亚洲国家增加投资活动,使其成为最受专业交易人青睐的地区.

近几年来私募股权公司大举进军新兴市场,希望从快速成长国家里的企业和日益富有的中层阶级赚取庞大获利.

一些早期的投资有得到回报的迹象.主要的欧洲私募股权公司CVC企图从印尼最大的连锁百货公司Matahari得到逾20亿美元的回报,是其两年半前投资金额的一倍多.

仅次于新兴亚洲市场之后的是中国和美国,同列第二名.有72%的受访私募股权公司表示它们计划在中国和美国增加投资.

100家回覆调查的受访者中有42%表示,它们计划在欧洲有更多的投资.

虽然私募股权公司对一些市场有信心,但它们比较担心的是能否找到足够的潜在交易.

安永表示,有78%的受访私募股权公司表示,他们有信心可以找到不少交易案,六个月前的调查是95%,反映出买卖方对达成价格协议的困难性,以及大型企业惜售非核心资产.(完)