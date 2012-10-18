〔日本个股〕丰田汽车考虑将2012年生产计划调降20万辆--报载(更新版)

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路透东京10月18日电---日本报纸报导称,丰田汽车(7203.T)考虑将2012年集团产量计划削减约2%,因中日两国领土争端导致在华销量下滑.但丰田汽车否认改变了生产目标.

Mid-Japan Economist报纸周四在其网站上表示,这家亚洲最大的汽车制造商可能将2012年生产预估从1,005万辆下调约20万辆,该报导未引述消息来源.Mid-Japan Economist位于日本中部,丰田总部也在此地.

"报导中引用的数据并非根据我们所公布的资讯,目前而言,我们先前公布的数据并无改变,"丰田汽车的发言人士Shino Yamada称.

丰田汽车股价周四早盘收高2.45%至3,135日圆,表现优于大盘日经指数.N225的上涨1.66%.

包括大发汽车7262.T和日野汽车(7205.T)在内的最初产量目标,将令丰田成为年产超过1,000万辆的首家汽车制造商.

丰田汽车和两家中国合作伙伴估计9月在华销售较上年同期减少48.9%至44,100辆.

此前有消息人士向路透表示,丰田汽车在中国的减产行动可能延续到11月.此举肯定会让该公司难以达到今年在中国销售100万辆的目标.(完)