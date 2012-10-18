〔日本个股〕丰田汽车考虑将2012年生产计划调降20万辆--报载(更新版)

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
(新增细节)
路透东京10月18日电---日本报纸报导称,丰田汽车(7203.T)考虑将2012年集团产量计划削减约2%,因中日两国领土争端导致在华销量下滑.但丰田汽车否认改变了生产目标.
Mid-Japan Economist报纸周四在其网站上表示,这家亚洲最大的汽车制造商可能将2012年生产预估从1,005万辆下调约20万辆,该报导未引述消息来源.Mid-Japan Economist位于日本中部,丰田总部也在此地.
"报导中引用的数据并非根据我们所公布的资讯,目前而言,我们先前公布的数据并无改变,"丰田汽车的发言人士Shino Yamada称.
丰田汽车股价周四早盘收高2.45%至3,135日圆,表现优于大盘日经指数.N225的上涨1.66%.
包括大发汽车7262.T和日野汽车(7205.T)在内的最初产量目标,将令丰田成为年产超过1,000万辆的首家汽车制造商.
丰田汽车和两家中国合作伙伴估计9月在华销售较上年同期减少48.9%至44,100辆.
此前有消息人士向路透表示,丰田汽车在中国的减产行动可能延续到11月.此举肯定会让该公司难以达到今年在中国销售100万辆的目标.(完)
--编译 王冠中;审校 张涛
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9