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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 11:03 BJT

〔日本债市〕公债价格连续三日下跌,关注20年券标售

路透东京10月18日电---日本政府公债周四连续三个交易日下跌,指标债收益率(殖利率)触及三周高点,此前美国公布的房屋开工数据优于预期,显示经济前景改善. 日本股市日经指数.N225周四早盘上涨1.7%;美国公债则在低位徘徊.在数据显示美国9月房屋开工年率创逾四年来最快步伐后,美债周三下跌.

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