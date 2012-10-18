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货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 16:39 BJT

〔表格〕英国9月零售销售较前月成长0.6%,较上年同期增长2.5%

路透伦敦10月18日电---英国统计局周四公布,英国9月零售销售较前月成长0.6%,较上年同期增长2.5%.路透预估分别为成长0.4%和2.1%.

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 9月　 8月 (8月前值) 预估

较前月%(经季节调整) 0.6 -0.1 (-0.2) 0.4

较上年同期% 2.5 2.5 (2.7) 2.1

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--编译 肖群英;审校 艾茂林

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