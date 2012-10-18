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货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 14:14 BJT

〔表格〕瑞士9月贸易收支为顺差20.15亿瑞郎,8月修正后为顺差16.067亿

路透苏黎世10月18日电---瑞士联邦海关办公室周四公布,瑞士9月出口下滑至164.9亿瑞郎,9月贸易收支为顺差20.15亿瑞郎.

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2012年9月 2012年8月 2011年9月

进口 14,477 13,872.6 14,792

出口 16,491 15,479.3 16,703

顺差 2,015 1,606.7 1,911

注:上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董.

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--编译 侯向明;审校 隋芬

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