〔台湾债市〕公债RP利率持稳,央行冲销不积极令RP需求踊跃

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透台北10月18日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持平.交易员指出,近期央行冲销动作并不积极,令银行间踊跃承作公债RP,但因公债RP利率已低,向下空间有限,公司债RP利率因市场缺券已先行趋跌.
RP市场交易员表示,10月中旬货币市场资金宽松,银行与投信资金仍偏多,银行间为顺利建立公债RP部位,倾向拉长天期操作,但利率议价空间已有限,预料在央行冲销没有太大变化的话,公债RP利率将维持在此低档区间.
"公司债RP利率因缺券较有下修空间,公债RP利率则会暂时停在这里."一位证券商交易员说.
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=周三收报0.388%,前日收在0.385%;区间落在0.295-0.54%,前日在0.295-0.52%.[ID:nST0565855]
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,少数成交在0.72%,大致同于上日;证券商的公司债RP利率主要成交区间已由0.85-0.86%往区间低位的0.85%移动.
交易员表示,周五将有台新银行56亿台币次顺位金融债,对于货币市场资金没有影响.(完)
--记者 詹静宜; 审校 林高丽
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9