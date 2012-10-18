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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 11:52 BJT

〔台湾债市〕公债RP利率持稳,央行冲销不积极令RP需求踊跃

路透台北10月18日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持平.交易员指出,近期央行冲销动作并不积极,令银行间踊跃承作公债RP,但因公债RP利率已低,向下空间有限,公司债RP利率因市场缺券已先行趋跌.

RP市场交易员表示,10月中旬货币市场资金宽松,银行与投信资金仍偏多,银行间为顺利建立公债RP部位,倾向拉长天期操作,但利率议价空间已有限,预料在央行冲销没有太大变化的话,公债RP利率将维持在此低档区间.

"公司债RP利率因缺券较有下修空间,公债RP利率则会暂时停在这里."一位证券商交易员说.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=周三收报0.388%,前日收在0.385%;区间落在0.295-0.54%,前日在0.295-0.52%.[ID:nST0565855]

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,少数成交在0.72%,大致同于上日;证券商的公司债RP利率主要成交区间已由0.85-0.86%往区间低位的0.85%移动.

交易员表示,周五将有台新银行56亿台币次顺位金融债,对于货币市场资金没有影响.(完)

--记者 詹静宜; 审校 林高丽

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