《Russell专栏》中国GDP数据表现预示大宗商品需求将更趋稳定

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 蔡美珍/许娜

路透澳洲朗塞斯顿10月18日电---要找到中国经济成长数据的悲观分析,应该不会太难,但这种分析其实是没有看到重点.

中国第三季国内生产总值(GDP)同比增长7.4%,为2009年第一季以来最低增幅,这些数字只是说出我们本来就知道的事.

中国经济降温幅度已经超过其他国家原本的期望,也超过了中国当局所想要的程度.

但要强调的一点是,GDP成长7.4%的表现绝对谈不上是崩跌,也不能证明这是许多人所担心的硬着陆.

充斥在许多中国大宗商品需求评论的悲观看法,也无法从这个GDP数据获得支持.

中国经济成长放缓,当然为铁矿石、煤炭及其他一些大宗商品价格回落提供了合理理由,但实际回落幅度未必合理.

举例来说,铁矿石现货价.IO62-CNI=SI在第三季大跌22%,看来好像是在说,当下前景比2008年全球金融危机及经济衰退之后更差.

虽然过去几周铁矿石价格回升到每吨115美元左右,但值得注意的是,从8月初左右以来,价格一直在三年低点附近盘旋.

那么,中国现在情况是和2008年危机之后一样糟糕吗?复苏前景比当年更差吗?

虽然中国第三季GDP数据大致上是在帮助了解已成过去的部分,但这些数据确实提供了一些很有意思的视角.

中国GDP成长率从2008年第二季的10.8%,到2009年第一季时大幅跌至6.6%.

然后GDP成长率快速回升,到2010年第一季时回到12.1%,接下来便以较温和的速度放缓到目前水准.

第四季GDP成长率或许会进一步下滑,因为政府的刺激措施需要一段时间传导至经济.

假设刺激措施产生效果,到2013年第一季时GDP成长率应该会再度提高,但这次的反弹可能没有2009年那么强烈,因为这次的支出措施规模较小,而且GDP增速下滑情况也没有当年那么严重.

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中国GDP及出口年增率对照图:(link.reuters.com/zeq95s)

必和必拓产量图表:(link.reuters.com/myg43t)

力拓产量图表:(link.reuters.com/rub43t)

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此外,现在还有一些初步迹象显示,中国经济已在第三季触底.

工业生产、零售销售和固定资产投资均加快增长,增速甚至超过市场普遍预期.

工业生产增长9.2%,增幅高于8月的8.9%及市场预期的9.0%.同时零售销售上升14.2%,升幅亦大于8月的13.2%.

1-9月固定资产投资增长20.5%,高于普遍预期的20.2%,重现1-8月固定资产投资的增长景象.

那么,这将把中国大宗商品需求前景带向何方?

全球最大矿业公司必和必拓和全球第二大铁矿石生产商力拓本周均公布了9月当季产量数据,这些数据可能是产量稳步或温和增长的最明显迹象.

换言之,这些产量报告并未显露出需求明显下滑,甚至暴跌的一丝迹象.

显然,由于本季铁矿石、铜和煤炭价格走低,必和必拓及力拓将蒙受营收损失.

虽然价格下挫促使两拓及其它资源企业搁置部分项目,并推迟其它一些项目,同时通过裁员来削减成本,但总体而言,矿企经理仍对较长期前景保持乐观看法.

"市场依然动荡,但我们的业务具有韧性,营运表现也很强劲,"力拓执行长艾博年在周二发表的季度活动报告中称.

必和必拓执行长高瑞思亦表示,他预计未来10年中国经济增长率将在7-8%水平附近企稳,仍足以刺激铁矿石需求在此10年间增长6.5亿吨,但增幅不及上个10年的8.5亿吨.

高瑞思周三在布里斯班发表演讲称,上个10年推动大宗商品价格的"需求冲击"已然消散,价格荣景已告终结.

他还称,这意味着关注点将集中在成本和产能上.

事实上,高瑞思和其他矿业高管似乎要说的是,成本最低的公司将成为赢家,而投资者和交易商将必需学习如何在价格不会像近几年那样快速上涨(甚至可能下跌)的环境下生存.

这表明,中国大宗商品需求的增长将更加"稳定",资源企业则要适应这种需求状况.(完)