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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 12:11 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘触及三周高位,因中国GDP数据及日圆贬值

路透东京10月18日电---日本股市日经指数周四早盘跳升至三周高位,此前中国国内生产总值(GDP)数据令市场宽心,没有特别令人意外的负面之处,这促使近期受日圆贬值所鼓舞的投资人大举买回受挫个股.

日经指数.N225上涨1.7%至8,952.68点,站上25日移动均线切入位,因日圆兑美元降至79日圆.

"整个指数因汇率有利,在空头回补下被推高,没有过于关注在个股上,瑞穗证券分析师Yutaka Miura表示.

东证股价指数.TOPX早盘收报750.92点(看页面)(完)

--编译 戴素萍;审校 高琦

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