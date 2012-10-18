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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 13:23 BJT

〔澳洲股市〕受中国GDP数据提振而收升,为连续第三天上涨

路透10月18日电---澳洲股市周四上涨0.9%,为连续第三天走高,此前中国公布的第三季经济成长率符合市场预期. 铜价上涨提振矿业股;生产数据强劲则拉抬能源股. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨38.8点至4,567.0点,为2011年7月底以来新高.自去年底以来,大盘一直在约4,000点和4,450点的窄幅区间交投.(完) --编译 张若琪;审校 隋芬 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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