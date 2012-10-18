〔表格〕10月13日止当周外资在日本股市转为净卖超

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透东京10月18日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周转为卖超日本股票.
外资在10月13日止当周净卖超日本股票261亿日圆,此前一周为买超1,186亿日圆.
日本投资者在最近一周净买超7,053亿日圆外国债券,此前一周为卖超2,617亿日圆.日本投资人在会计年度上半年的最后一周时买超外国债券1.5424兆(万亿)日圆,为2010年8月以来最大量.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
10月7-13日 -26.1 +133.2 -2,204.0
9月30日-10月6日 +118.6 +294.4 +317.9
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
10月7-13日 -5.3 +705.3 -2.3
9月30日-10月6日 +53.5 -261.7 -7.2
注:r表示数据经修正. (完)
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--编译 李婷仪;审校 艾茂林
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2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9