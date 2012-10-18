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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 13:30 BJT

〔表格〕10月13日止当周外资在日本股市转为净卖超

路透东京10月18日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周转为卖超日本股票.

外资在10月13日止当周净卖超日本股票261亿日圆,此前一周为买超1,186亿日圆.

日本投资者在最近一周净买超7,053亿日圆外国债券,此前一周为卖超2,617亿日圆.日本投资人在会计年度上半年的最后一周时买超外国债券1.5424兆(万亿)日圆,为2010年8月以来最大量.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

10月7-13日 -26.1 +133.2 -2,204.0

9月30日-10月6日 +118.6 +294.4 +317.9

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

10月7-13日 -5.3 +705.3 -2.3

9月30日-10月6日 +53.5 -261.7 -7.2

注:r表示数据经修正. (完)

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--编译 李婷仪;审校 艾茂林

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