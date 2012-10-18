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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 13:30 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货守在113美元上方,因看好中国经济反弹

路透新加坡10月18日电---布兰特原油期货周四守在113美元上方,受中国年底经济成长反弹的希望所提振,中东紧张关系也助一臂之力.

中国国家统计局周四公布,三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%,和路透调查中值相符,并创三年半来新低.[ID:nSB2055553]

但周四公布的其他数据则暗示最糟情况可能结束,中国经济将在第四季回升.

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