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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 13:49 BJT

《汇市简讯》非日圆亚币的干预行动遭逢强劲股市与稳健中国数据

0523 GMT

* 美元/非日圆亚币因干预因素交投在盘中区间上端

* 无视于中国数据稳健以及股市走强

* 韩国讨论的宏观谨慎措施开始启动

* 也许昨日美国总统大选辩论内容松散也会造成汇价拉回 (完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

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