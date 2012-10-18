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货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 14:12 BJT

〔欧股业绩〕雀巢九个月营收成长率放缓至6.1%,维持今年成长率不变

路透苏黎士10月18日电---全球最大的食品集团雀巢(Nestle)NESN.VX公布,九个月营收成长率放缓至6.1%,上半年则为6.6%,因已开发市场"严峻的贸易环境"仍在持续.

然雀巢确认今年基本营收成长率料为5-6%,并称投入成本略有下降.

该公司九个月营收为676亿瑞郎,路透调查预估为671亿.九个月营收成长率降为6.1%,路透调查为6.3%.(完)

--编译 戴素萍;审校 沈以文

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