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货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 14:12 BJT

〔日本股市〕日经指数收盘上涨2.00%至8,982.86点

路透东京10月18日电---日本股市日经指数.N225周四收高2.00%,报8,982.86点,东证股价指数.TOPX上涨1.69%,报752.30点.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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