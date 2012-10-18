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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 14:16 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:中国数据显示第三季经济探底企稳

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* 欧元/美元下跌0.1%;美元/日圆上涨0.3%;欧元/日圆上涨0.2%;澳元/美元持平

* 亚洲股市上涨.风险货币遭遇获利了结

* 中国第三季GDP同比增长7.4%,符合预期;9月工业增加值及社会消费品零售数据也转好[ID:nSB2055705]

* 日圆仍然承压,但美元/日圆在79.25受阻,欧元/日圆则受限在103.85

* 欧盟峰会将开始,西班牙亦将进行标债、美国初请失业金人数及费城联邦储备银行制造业指数等也将公布

* 浏览欧洲市场开盘,请点击(link.reuters.com/ryp43t) (完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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