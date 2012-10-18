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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 14:15 BJT

〔日本股市〕日经指数收升2%至三周高位,受中国GDP以及日圆走软激励

路透东京10月18日电---日本股市日经指数周四升至三周高点,此前中国公布的国内生产总值(GDP)数据无负面意外安抚人心,促使投资人买回受重创个股,这些个股也因日圆走软而更具吸引力.

日经指数.N225收高2%至8,982.86点,东证股价指数.TOPX升1.7%至752.30点.(完)

--编译 王冠中;审校 侯向明

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