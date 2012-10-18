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货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 14:40 BJT

〔意大利个股〕裕信银行无需再增资,因核心一级资本充足率已高于10%

路透米兰10月18日电---意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)执行长在周四刊出的报纸专访中表示,该行不需要再增加资本,因其核心一级资本充足率已高于10%.裕信是以资产计意大利最大的银行.

罗马报纸Il Messaggero问及裕信银行在今年稍早完成75亿欧元供股后后,是否需要再次增资,执行长Federico Ghizzoni表示,"没有此事.我们的核心一级资本充足率已高于10%,是欧洲资本情况最佳的银行之一."

Ghizzoni并表示,裕信银行董事长Giuseppe

Vita中意的选项--剥离该行的意大利业务,并"不在讨论范围".

他表示,任何情况下,这类资产剥离都不会对裕信银行的员工产生什么影响.(完)

--编译 戴素萍;审校 郑茵

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