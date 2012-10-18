版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 14:59 BJT

〔全球金市〕金价在中国公布数据后持稳,关注欧元区峰会

路透新加坡10月18日电---金价周四交投持平,守住上两个交易日的涨幅.中国第三季经济增速连续第七个季度放慢,但仍符合预期.投资人转而希望从欧盟峰会寻找新指引.

欧洲领袖将举行两天会议,传闻称西班牙将在下月正式提出求援.

金价走势向来与汇市连动,由于市场对欧元区的信心改善,支撑了欧元也令美元承压,这使得持有非美元货币的买家更加青睐以美元计价的大宗商品.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐