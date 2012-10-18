〔路透基点〕台湾永丰余两笔总额90亿台币贷款案展开筹组--RLPC

路透香港10月18日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,永丰余造纸及子公司永丰余工业用纸的两笔五年期融资案,总额90亿台币(3.08亿美元),统筹主办行及簿记行--台湾银行、兆丰银行及台北富邦银行昨晚已展开筹组.

台湾银行担任代理行.

这两笔融资为无担保循环信用贷款,一笔为60亿台币,用于再融资,由永丰余造纸借入,另一笔为30亿台币贷款,由永丰余工业用纸借入,用于再融资及营运资本.

60亿台币再融资利率为台湾90天期次级市场商业本票利率加码68个基点,税前保底利率1.6%,30亿台币贷款利率为90天期次级市场商业本票利率加码约73个基点,税前保底利率1.65%.

以两种水准邀请银行参贷:

在60亿台币贷款案中承贷6亿以上,在30亿台币贷款案中承贷3亿台币以上,获得先付费用10个基点.

在60亿台币贷款案中承贷3-5.99亿者,在30亿台币贷款案中承贷1.50-2.993亿台币者,获得先付费用6个基点.

若动用比例低于60%,两笔贷款皆有一项10个基点的承诺费.

两笔贷款都将从第36个月开始减额,分三年不等额缩减:10%、20%及70%.

60亿台币贷款的财务约束条款包括:流动比率最低1倍,债务比率最高2倍,最低利息保障倍数2倍,最低有形净值200亿台币.

30亿台币贷款的财务约束条款包括:流动比率最低1倍,债务比率最高180%,最低利息保障倍数3倍,最低有形净值50亿台币.

回覆期限11月23日.

永丰余造纸曾于2010年7月签署50亿台币五年期贷款,包括最多50亿台币的循环信用和最多25亿台币的担保贷款.循环信用利率为90天期次级市场商业本票利率加码59个基点,不设利率下限.担保贷款则支付55个基点的担保费用.

永丰余工业用纸上一次进入市场是2008年11月,获得24亿台币五年期再融资定期贷款,综合收益为76.1个基点,利率为90天期次级市场商票利率加码70个基点.(完)