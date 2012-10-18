〔路透基点〕台湾永丰余两笔总额90亿台币贷款案展开筹组--RLPC

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透香港10月18日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,永丰余造纸及子公司永丰余工业用纸的两笔五年期融资案,总额90亿台币(3.08亿美元),统筹主办行及簿记行--台湾银行、兆丰银行及台北富邦银行昨晚已展开筹组.
台湾银行担任代理行.
这两笔融资为无担保循环信用贷款,一笔为60亿台币,用于再融资,由永丰余造纸借入,另一笔为30亿台币贷款,由永丰余工业用纸借入,用于再融资及营运资本.
60亿台币再融资利率为台湾90天期次级市场商业本票利率加码68个基点,税前保底利率1.6%,30亿台币贷款利率为90天期次级市场商业本票利率加码约73个基点,税前保底利率1.65%.
以两种水准邀请银行参贷:
在60亿台币贷款案中承贷6亿以上,在30亿台币贷款案中承贷3亿台币以上,获得先付费用10个基点.
在60亿台币贷款案中承贷3-5.99亿者,在30亿台币贷款案中承贷1.50-2.993亿台币者,获得先付费用6个基点.
若动用比例低于60%,两笔贷款皆有一项10个基点的承诺费.
两笔贷款都将从第36个月开始减额,分三年不等额缩减:10%、20%及70%.
60亿台币贷款的财务约束条款包括:流动比率最低1倍,债务比率最高2倍,最低利息保障倍数2倍,最低有形净值200亿台币.
30亿台币贷款的财务约束条款包括:流动比率最低1倍,债务比率最高180%,最低利息保障倍数3倍,最低有形净值50亿台币.
回覆期限11月23日.
永丰余造纸曾于2010年7月签署50亿台币五年期贷款,包括最多50亿台币的循环信用和最多25亿台币的担保贷款.循环信用利率为90天期次级市场商业本票利率加码59个基点,不设利率下限.担保贷款则支付55个基点的担保费用.
永丰余工业用纸上一次进入市场是2008年11月,获得24亿台币五年期再融资定期贷款,综合收益为76.1个基点,利率为90天期次级市场商票利率加码70个基点.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9