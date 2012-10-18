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货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 15:46 BJT

〔欧洲金融〕德国总理梅克尔称,必须由西班牙独自决定是否进一步求援

路透柏林10月18日电---德国总理梅克尔周四表示,西班牙应独自决定,除获得1,000亿欧元的银行资本重整资金,是否需要额外的援助.欧盟稍后将召开峰会讨论欧元区债务危机议题.

"要由西班牙独自决定,除了银行援助金外,是否还需要欧洲稳定机制(ESM)的额外救助.我在与西班牙首相的多次会晤中已一再表明这一点,"梅克尔向德国下议院表示.

"申请援助的条件是由ESM的指导方针所设定,"她说.

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