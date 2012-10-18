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货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 15:47 BJT

〔泰国经济〕本周降息是为防范全球经济风险--央行总裁

路透曼谷10月18日电---泰国央行总裁张旭州周四称,央行仍预计今年泰国经济增长5.7%,并称周三降息是保护国内经济防范潜在全球问题的"保障".

但张旭州对记者称,降息不代表利率处于下行趋势.

"昨天的决议并不是因为资本波动,而更多的是为防范今后的全球经济风险,"他说.

泰国央行周三出人意料地调降政策利率25个基点至2.75%,称希望借此提振国内需求,因2013年经济增长率恐将低于预期.[ID:nSB2054125] (完)

--编译 艾茂林;审校 蔡美珍

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