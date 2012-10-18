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货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 15:59 BJT

〔欧洲政经〕德国总理称,欧盟需要更多干预国家预算的权力

路透柏林10月18日电---德国总理梅克尔周四表示,欧洲需要有明确的干预权力,在成员国的国家预算违反欧盟规定时介入.

"透过财政协定,我们在强化财政纪律已有良好进展,但我代表德国政府立场认为,我们可以更进一步,给予欧洲当局实权干预国家预算,"梅克尔向德国下议院表示.

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